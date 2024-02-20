Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Германии через 2-3 дня

Руководители внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении пообщаются с глазу на глаз на этой неделе. Встреча пройдет в столице Германии.

Встреча представителей МИД Азербайджана и Армении состоится в Берлине 28-29 февраля.

Соответствующую информацию распространила в понедельник пресс-секретарь армянского ведомства, передает ТАСС.

"Встреча делегаций министров иностранных дел Армении и Азербайджана состоится 28-29 февраля в Берлине согласно договоренности, достигнутой на трехсторонней встрече, состоявшейся в Мюнхене" – Ани Бадалян

Полторы недели назад в Германии прошли переговоры азербайджанского и армянского лидеров. На них присутствовал канцлер ФРГ Олаф Шольц.