Вестник Кавказа

Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Германии через 2-3 дня

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна
© Фото: сайт министерства иностранных дел Армении
Руководители внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении пообщаются с глазу на глаз на этой неделе. Встреча пройдет в столице Германии.

Встреча представителей МИД Азербайджана и Армении состоится в Берлине 28-29 февраля.

Соответствующую информацию распространила в понедельник пресс-секретарь армянского ведомства, передает ТАСС.

"Встреча делегаций министров иностранных дел Армении и Азербайджана состоится 28-29 февраля в Берлине согласно договоренности, достигнутой на трехсторонней встрече, состоявшейся в Мюнхене"

– Ани Бадалян

Полторы недели назад в Германии прошли переговоры азербайджанского и армянского лидеров. На них присутствовал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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