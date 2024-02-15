Вестник Кавказа

В Армении сообщили о подготовке встречи Никола Пашиняна и Ильхама Алиева

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германии
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Азербайджан и Армения ведут работу по организации встречи лидеров двух стран, сообщил секретарь армянского Совбеза. Предыдущий их разговор состоялся в Германии несколько дней назад.

Азербайджан и Армения работают над тем, чтобы провести встречу лидеров двух стран Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Об этом 21 февраля рассказал секретарь армянского Совбеза.

"Ведутся обсуждения о проведении встречи глав государств. Окончательного решения нет. Работаем"

– Армен Григорян

Он подчеркнул, что более конкретная информация появится после достижения окончательного согласия.

Предыдущая встреча

Последние на данный момент переговоры лидеров Азербайджана и Армении состоялись в минувшее воскресенье, 18 февраля. Они прошли при участии канцлера Германии Олафа Шольца.

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