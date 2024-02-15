В Армении сообщили о подготовке встречи Никола Пашиняна и Ильхама Алиева

Азербайджан и Армения ведут работу по организации встречи лидеров двух стран, сообщил секретарь армянского Совбеза. Предыдущий их разговор состоялся в Германии несколько дней назад.

Азербайджан и Армения работают над тем, чтобы провести встречу лидеров двух стран Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Об этом 21 февраля рассказал секретарь армянского Совбеза.

"Ведутся обсуждения о проведении встречи глав государств. Окончательного решения нет. Работаем"

– Армен Григорян

Он подчеркнул, что более конкретная информация появится после достижения окончательного согласия.

Предыдущая встреча

Последние на данный момент переговоры лидеров Азербайджана и Армении состоялись в минувшее воскресенье, 18 февраля. Они прошли при участии канцлера Германии Олафа Шольца.