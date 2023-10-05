Вестник Кавказа
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Лидеры Азербайджана, Армении и Германии проводят трехстороннюю встречу

Лидеры Азербайджана, Армении и Германии проводят трехстороннюю встречу
© Фото: Азертадж
Ильхам Алиев, Олаф Шольц и Никол Пашинян провели трехстороннюю встречу. Затем встреча продолжилась без участия канцлера Германии. Встреча проходит в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

В Мюнхене на полях конференции по безопасности состоялась сегодня трехсторонняя встреча канцлера Германии Олафа Шольца, президента Азербайджана Ильхама Алиева и армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

Трехсторонняя встреча была инициирована Шольцем. До этого он отдельно встретился с Пашиняном и Алиевым, обсуждалась ситуация на Южном Кавказе.

Трехсторонняя встреча была недолгой, произнеся вступительное слово канцлер ФРГ покинул зал, выступив только организатором, встреча продолжилась в двустороннем формате. Участие в ней помимо лидеров Азербайджана и Армении принимают главы МИД двух стран - Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян, а также помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и посол Армении в Германии Виктор Енгибарян.

Встреча продлилась около получаса. Согласно сообщению на сайте правительства Армении, стороны договорились продолжать переговоры по мирному соглашению.

Это первая встреча лидеров Азербайджана и Армении за полгода - последний раз Алиев и Пашинян встречались прошлым летом, 15 июля, в Брюсселе при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.

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