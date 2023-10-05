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Шольц: Германия поддерживает территориальную целостность Азербайджана

Шольц: Германия поддерживает территориальную целостность Азербайджана
© Фото: сайт Кремля
Канцлер ФРГ провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым, он состоялся по инициативе германской стороны. Лидеры стран обменялись мнениями по региональным вопросам.

Германский канцлер Олаф Шольц поговорил по телефону с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба президента АР.

Телефонный звонок состоялся по инициативе лидера ФРГ. Стороны обменялись мнениями по региональным вопросам.

В ходе беседы Шольц заявил, что Германия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и других стран региона. Он также отметил, что Берлин поддерживает мирный процесс между Баку и Ереваном в брюссельском формате.

Кроме того, канцлер дал высокую оценку визиту миссии ООН в Ханкенди, назвав приезд позитивным шагом.

Алиев, в свою очередь, подчеркнул приверженность Азербайджана мирной повестке. Он напомнил о гуманитарной помощи, которую Баку направил армянским жителям Ханкенди. Президент рассказал, что им были оказаны все виды помощи.

Помимо этого, президент сообщил, что миссия ООН в ходе визита в Ханкенди не зафиксировала ущерба гражданскому населению и инфраструктуре.

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