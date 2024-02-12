Никол Пашинян: я подтвердил Ильхаму Алиеву верность договоренностям

Председатель правительства Армении Никол Пашинян рассказал о содержании состоявшейся накануне в Мюнхене встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По его словам, основным содержанием 45-минутных переговоров стало подтверждение действия прежних договоренностей по армяно-азербайджанскому урегулированию.
О переговорах с Ильхамом Алиевым Никол Пашинян рассказал в ходе встречи с членами армянской диаспоры, проживающими в ФРГ.
"На столе был важный вопрос. Подтверждают ли стороны ранее достигнутые договоренности, которые были достигнуты в Праге и Брюсселе. Если подвести итоги, то можно зафиксировать, что стороны остаются верными этим договоренностям"
– Никол Пашинян
Напомним, что президент Ильхам Алиев во время диалога с генсеком ОБСЕ Хельгой-Марией Шмид оценил мюнхенские переговоры с Пашиняном как конструктивные. Он сообщил, что в ближайшее время будет организована встреча между главами МИД двух стран Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.