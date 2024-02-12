Вестник Кавказа

Никол Пашинян: я подтвердил Ильхаму Алиеву верность договоренностям

Никол Пашинян: я подтвердил Ильхаму Алиеву верность договоренностям
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Глава армянского Кабмина Никола Пашиняна озвучил итоги прошедшей в субботу 17 февраля мюнхенской встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Он отметил, что стороны согласились сохранить в силе все ранее установленные договоренности.

Председатель правительства Армении Никол Пашинян рассказал о содержании состоявшейся накануне в Мюнхене встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По его словам, основным содержанием 45-минутных переговоров стало подтверждение действия прежних договоренностей по армяно-азербайджанскому урегулированию.

О переговорах с Ильхамом Алиевым Никол Пашинян рассказал в ходе встречи с членами армянской диаспоры, проживающими в ФРГ.

"На столе был важный вопрос. Подтверждают ли стороны ранее достигнутые договоренности, которые были достигнуты в Праге и Брюсселе. Если подвести итоги, то можно зафиксировать, что стороны остаются верными этим договоренностям"

– Никол Пашинян

Напомним, что президент Ильхам Алиев во время диалога с генсеком ОБСЕ Хельгой-Марией Шмид оценил мюнхенские переговоры с Пашиняном как конструктивные. Он сообщил, что в ближайшее время будет организована встреча между главами МИД двух стран Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

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