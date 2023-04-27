Опубликовано: 15:04, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Джейхун Байрамов ожидает возвращения армянской стороны за переговорный стол по урегулированию ситуации на Южном Кавказе. Баку продолжит продвигать мирный процесс.

Азербайджанский глава МИД Джейхун Байрамов заявил, что Ереван вернется за стол переговоров по урегулированию ситуации в регионе в ближайшее время.

Он напомнил, что неконструктивная политика Еревана стала причиной отсутствия двусторонних встреч с ноября 2022 года. Однако, как сообщил министр, призывы международных партнеров в Армении были услышаны, поэтому Армения скоро вновь сядет за переговоры.

Кроме того, Байрамов отметил, что от переговоров между Баку и Ереваном должно веять реалистичностью. Глава МИД добавил, что, несмотря на сложный процесс, Азербайджан продолжит в нем участвовать и продвигать мирную повестку.