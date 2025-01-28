Вестник Кавказа

"Азимут" возобновит рейсы в Тель-Авив с 27 июня

"Азимут" возобновит рейсы в Тель-Авив с 27 июня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Азимут" с 27 июня восстановит "воздушный мост" между столицей Израиля и Сочи.

Авиакомпания "Азимут" с 27 июня восстановит авиасообщение с Тель-Авивом

Отмечается, что это произойдет на фоне открытия воздушного пространства еврейского государства. 

С 27 в столицу Израиля можно будет отправиться из Сочи, с 30 июня – из Минеральных Вод. 

Отметим, что Росавиация вчера продлила запрет на полеты в Израиль до 12 июля. Авиаперевозчикам  не рекомендовано выполнять рейсы в ночное время. 

Ранее авиакомпания Red Wings заявила о запуске полетов в Израиль со 2 июля.

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