"Азимут" возобновит рейсы в Тель-Авив с 27 июня

"Азимут" с 27 июня восстановит "воздушный мост" между столицей Израиля и Сочи.

Авиакомпания "Азимут" с 27 июня восстановит авиасообщение с Тель-Авивом.

Отмечается, что это произойдет на фоне открытия воздушного пространства еврейского государства.

С 27 в столицу Израиля можно будет отправиться из Сочи, с 30 июня – из Минеральных Вод.

Отметим, что Росавиация вчера продлила запрет на полеты в Израиль до 12 июля. Авиаперевозчикам не рекомендовано выполнять рейсы в ночное время.

Ранее авиакомпания Red Wings заявила о запуске полетов в Израиль со 2 июля.