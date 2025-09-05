"Азимут" готов вернуть свои самолеты в аэропорт Ростова

В случае открытия ростовского аэропорта Платов российская авиакомпания "Азимут", базирующаяся в воздушной гавани Ростова-на-Дону, готова возобновить полеты из него в течении 10 дней.

После принятия такого решения часть из 19 самолетов Sukhoi Superjet 100, базирующихся в других открытых аэропортах (Краснодар, Минводы, Сочи, Москва), вернется в Платов, передает "АиФ-Ростов".

"Азимут" уже запросил допуски на выполнение рейсов из Ростова-на-Дону в города России и за границу.

Напомним, о возможном открытии ростовской авиагавани говорят уже несколько месяцев, уже открыты аэропорты в Калмыкии, Геленджике и Краснодаре.