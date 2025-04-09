Вестник Кавказа

Азиатский банк развития заработал в Турции

© Фото: сайт АБР
Деятельность Азиатского банка развития, заявил его президент Масато Канда, стартовала в Турции. Он рассказал о запуске Временной стратегии партнерства с Анкарой.

"Для меня было честью встретиться с министром финансов Мехметом Шимшеком и заместителем министра Османом Челиком на церемонии запуска Временной стратегии партнерства с Турцией на 2025–2027 годы"

– Масато Канда

Президент АБР уточнил, что программа финансирования АБР включает портфель проектов на $3 млрд. Канда добавил, что банк в Турции будет стремиться к поддержанию устойчивости, развитию региональных связей и активизации частных инвестиций.

Спикер отметил, что в АБР с нетерпением ожидают дальнейшего продвижения партнерства с Турцией, которое даст зримые результаты, ориентированные прежде всего на людей.

