Azeri Light подорожала выше $120 за баррель

Котировки азербайджанской нефти марки Azeri Light пробили отметку в $120 за баррель. Одновременно с этим глобальные биржи отмечают повсеместное удорожание ключевых энергоносителей.

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировых торгах повысилась на $4,91 и достигла $122,7 за баррель, сообщают СМИ.

По итогам этих же торгов стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent составила $117,44.

Экспортные партии из турецкого терминала Джейхан на базисе FOB аналогично продемонстрировали удорожание. Этот индикатор повысился на $4,83 и достиг отметки $118,78 за баррель.

Отметим, что предыдущая цена азербайджанской нефти Azeri Light составляла $117,79.

В государственном бюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65 за баррель.

Напомним, что максимальная стоимость нефти Azeri Light была достигнута летом 2008 года. Тогда цена за баррель поднялась до отметки в $149,66. При этом минимальный показатель был зафиксирован 21 апреля 2020 года на уровне $15,81.

Что выигрывает Азербайджан?

Директор Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что из-за сверхвысоких цен на нефть у Азербайджана будут как очевидные выгоды, так и определенные риски.

"Понятно, что высокие цены выгодны Азербайджану как стране-экспортеру нефти, сейчас мы получаем дополнительные доходы. В то же время нет уверенности, что такие цены продержатся долго, поскольку они возникли по ситуативным причинам – из-за израильско-американо-иранской войны и блокады Ормузского пролива. Как только военная фаза противостояния завершится и восстановится судоходство через Ормуз, цены тут же упадут. Те цены, что мы видим сегодня – это отражение эмоций трейдеров, которые сменятся, когда напряженность снизится", - прежде всего сказал он.

"Тем не менее, надо сказать, что в этом году вся мировая энергетика была ориентирована на цены на нефть в пределах коридора $60-65 за баррель. В том числе азербайджанский бюджет на 2026 год был сформирован, исходя из среднеэкспортной цены $65 на один баррель Azeri Light. Это значит, что сейчас доходы у SOCAR будут намного выше запланированных, и как следствия ее отчисления в госбюджет тоже увеличатся", - продолжил Ильхам Шабан.

"Однако в такой ситуации нужно говорить и о рисках: если цена нефти, то есть базовая часть энергетики, повышается, то и все услуги в нефтегазовой сфере дорожают. Это значит, что вырастут расходы в нефтедобыче. Также нефтяная инфляция через определенное время создаст инфляцию в самом широком спектре производств ненефтяного сектора. Следовательно, вырастут цены на импортируемые в Азербайджан товары", - обратил внимание экономист.

В связи с подорожанием нефти SOCAR не планирует отправлять больше нефти за рубеж из-за ограничений нефтедобычи и государственного контроля за внутренним потреблением топлива. "Азербайджан не будет наращивать экспорт, так как объем добычи, начиная с 2011 года, то есть уже 15 лет, уменьшается. То есть технически невозможно увеличить ни производство, ни экспорт нефти. Среди прикаспийских стран в целом объемы добычи могут наращивать только Россия и Казахстан, а у Азербайджана, Туркменистана и Ирана идет спад", - сообщил Ильхам Шабан.

"Кроме того, внутри страны ведется контроль за топливным рынком. С тех пор, как Азербайджан восстановил независимость, государство регулирует цены на нефтепродукты, а не рынок. Поэтому и тогда, когда цены падали в 2020 году до $15 за баррель, и тогда, когда в 2008 году они поднимались до $148 за баррель на глобальных рынках, в Азербайджане цены были стабильны", - заключил директор Caspian Barrel.