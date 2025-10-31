Азербайджанские Исмаилы пережили землетрясение

Сегодня вечером жители Исмаиллинского района Азербайджана почувствовали подземные толчки, эпицентр которых находился совсем близко от станции Исмаилы – его магнитуда составила 4 балла.

Сегодня жители Исмаиллинского района Азербайджана ощутили на себе землетрясение, сообщил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

В эпицентре подземных толчков, в 20 км от станции Исмаилы, оно ощущалось магнитудой в 4 балла, а рядом, в селах Баскал, Лахидж, Ахан и в соседних населенных пунктах - магнитудой 3, передает Trend.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, говорится в сообщении сейсмологической службы.