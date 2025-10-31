Иранский Керманшах потрясло довольно сильное землетрясение

Сегодня днем в иранской провинции Керманшах на границе с Ираком произошло землетрясение магнитудой 4,7, к счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Сегодня в 14:55 по местному времени (14:25 мск) жители иранской провинции Керманшах на западе Ирана ощутили довольно сильное землетрясение – его магнитуда составляла 4,7 балла, сообщили в Национальном сейсмологическом центре Института геофизики Тегеранского университета.

Эпицентр подземных толчков находился в 22 км от района Гаср-э-Ширин в Иране и в 10 км от района Ханагин в Ираке, а очаг залегал на глубине 10 км.

К счастью, ни в Иране, ни в Ираке не было зафиксировано ни пострадавших, ни сколь-либо значительных разрушений, добавили в Национальном сейсмологическом центре Ирана.