Азербайджанские и армянские депутаты провели встречу в Стамбуле

Встреча делегаций Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана и Национального собрания Армении состоялась в Стамбуле.

Представители парламентов Азербайджана и Армении провели переговоры в Стамбуле, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Делегации встретились в двустороннем формате в рамках 23-й осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Переговоры прошли на основе соглашения, достигнутого на встрече между председателями парламентов Азербайджана и Армении 21 октября 2025 года в Женеве.

Участники встречи указали на большое позитивное значение Вашингтонского саммита. Стороны обсудили достигнутые соглашения, поговорили о дальнейших шагах по упрочению мира между Баку и Ереваном, а также о важности поддержки этого процесса обоими парламентами.

Кроме того, на переговорах была отмечена роль, которую играют парламенты в работе по укреплению доверия между странами, обращено внимание на важность конструктивного диалога между депутатами в рамках международных организаций.