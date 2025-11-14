Вестник Кавказа

Азербайджанские и армянские депутаты провели встречу в Стамбуле

Азербайджанские и армянские депутаты провели встречу в Стамбуле
Встреча делегаций Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана и Национального собрания Армении состоялась в Стамбуле.

Представители парламентов Азербайджана и Армении провели переговоры в Стамбуле, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Делегации встретились в двустороннем формате в рамках 23-й осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Переговоры прошли на основе соглашения, достигнутого на встрече между председателями парламентов Азербайджана и Армении 21 октября 2025 года в Женеве.

Участники встречи указали на большое позитивное значение Вашингтонского саммита. Стороны обсудили достигнутые соглашения, поговорили о дальнейших шагах по упрочению мира между Баку и Ереваном, а также о важности поддержки этого процесса обоими парламентами.

Кроме того, на переговорах была отмечена роль, которую играют парламенты в работе по укреплению доверия между странами, обращено внимание на важность конструктивного диалога между депутатами в рамках международных организаций.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
Азербайджанские и армянские депутаты провели встречу в Стамбуле
735 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.