Азербайджан увеличит экспорт хурмы в Турцию

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Экспорт хурмы в Турцию нарастит Азербайджан. На увеличение экспорта влияет отмена пошлин и НДС.

Азербайджанские аграрии намерены расширить экспорт хурмы в Турцию, рассказал глава Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Азербайджана Гадир Юсифов. 

По словам Юсифова, Россия является главным рынком, однако показатели спроса в этом году снизились, на фоне чего азербайджанские поставщики начали прорабатывать возможности поставок в Турцию. 

Как отметил Юсифов, хурма была включена в Турции в перечень товаров, которые не требуют уплаты пошлин и НДС, что расширило экспортный потенциал для оранжевых плодов. 

Напомним, что Азербайджан является одним из крупнейших экспортеров хурмы. Согласно данным за прошлый год, страна заняла второе место в мире по поставкам ягоды.

