Азербайджан построит 10 "зеленых" электростанций за два года

Азербайджан прирастет ветряными и солнечными электростанциями. За два года в эксплуатацию будут введены 10 таких объектов. К 2027 году треть энергии в Азербайджане будет поступать из возобновляемых источников.

В Азербайджане появятся новые "зеленые" электростанции, об этом рассказал министр энергетики страны Парвиз Шахбазов на Бакинском энергетическом форуме.

"Мы расширяем подход к энергетической диверсификации не только по источникам и маршрутам, но и по типам энергии. В ближайшие два года завершится первый этап развития "зеленой" энергетики: будут введены в строй 10 солнечных и ветровых электростанций"

– министр

Он пояснил, что в конце этого года завершится строительство ветровой электростанции мощностью 240 МВт, будет начато строительство еще трех солнечных станций, их общая мощность составит 200 МВт. Кроме того, готовится проект плавучей солнечной станции мощностью 100 МВт.

"При общем объеме инвестиций в $2,7 млрд, доля возобновляемой энергии в установленной мощности Азербайджана достигнет 33,7% к 2027 году. Мы планируем увеличить эту долю до 38% к 2030 году и до 42,5% к 2035 году"

– Парвиз Шахбазов