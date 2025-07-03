Азербайджан отменил запрет на импорт продукции от российского предприятия

Запрет на импорт продукции от российского предприятия отменен в Азербайджане. Этим поделились в Агентстве продовольственной республики.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) отменило запрет на импорт продукции российского предприятия, в которой были найдены опасные паразиты, говорится в уведомлении ведомства.

О введенных ограничениях стало известно в июне 2025 года. Лабораторные проверки показали, что в партии замороженной куриной кожи весом 1,3 т, ввезенной из РФ, были выявлены саркоспоридии.

Согласно данным АПБА, уполномоченные органы России провели контрольные мероприятия на предприятии и выполнили повторные лабораторные исследования. Азербайджанская сторона получила подробную информацию о принятых оздоровительных мерах.

"Учитывая усиленные контрольные меры, предпринятые российской стороной, а также гарантии соблюдения соответствующих требований по импортно-экспортным операциям, временное ограничение на ввоз продукции данного производителя в Азербайджан было снято"

- Агентство продовольственной безопасности Азербайджана

В ведомстве подчеркнули, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ получила уведомления о решении.