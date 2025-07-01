МИД РФ: Россия и Азербайджан - стратегические союзники

В МИД России заявили, что отношения Москвы и Баку носят характер стратегического союзничества. Это вызывает у определенных сил озлобленность и желание помешать им.

Отношения между Россией и Азербайджаном носят характер стратегического союзничества, однако есть силы, которым это не нравится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Надо помнить, что они (отношения Москвы и Баку) носят характер стратегического союзничества. Безусловно, есть те силы, которым это не нравится"

- Мария Захарова

Она подчеркнула, что в отношениях двух стран есть глубинный смысл.

"Это наш исторический период общности, когда мы были частью единого государства. <...> Это глубокая история нашего взаимодействия, контакты между людьми, исторические вызовы, с которыми мы справлялись"

- Мария Захарова

По ее словам, подобное союзничество "вызывает у определенных сил озлобленность и желание помешать", а цель России – не допустить этого.

Захарова отметила, что проблемные вопросы могут возникнуть в любых взаимодействиях, будь то международные отношения, будь то частная жизнь. Она добавила, что нужно исходить именно из необходимости решения этих вопросов в русле статуса отношений Москвы и Баку.