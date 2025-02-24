Вестник Кавказа

Азербайджан и Пакистан обсудили ситуацию в регионе

Азербайджан и Пакистан обсудили ситуацию в регионе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Джейхун Байрамов провел беседу с Мухаммадом Исхак Даром. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию в регионе.

Руководитель министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим пакистанским коллегой Мухаммадом Исхак Даром.

Как пишет пресс-служба МИД Азербайджана, стороны обсудили вопросы, связанные со стратегическим партнерством двух стран, а также аспекты двустороннего сотрудничества.

Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Пакистана поговорили о многосторонних связях, а также региональной безопасности.

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