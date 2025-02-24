Азербайджан и Пакистан обсудили ситуацию в регионе

Джейхун Байрамов провел беседу с Мухаммадом Исхак Даром. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию в регионе.
Руководитель министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим пакистанским коллегой Мухаммадом Исхак Даром.
Как пишет пресс-служба МИД Азербайджана, стороны обсудили вопросы, связанные со стратегическим партнерством двух стран, а также аспекты двустороннего сотрудничества.
Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Пакистана поговорили о многосторонних связях, а также региональной безопасности.