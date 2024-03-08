Азербайджан, Грузия и Турция развивают партнерство – МИД

Азербайджан, Грузия и Турция демонстрируют пример успешного регионального партнерства. Трехстороннее сотрудничество направлено на экономическое развитие, и на обеспечение стабильности и безопасности в регионе.

Азербайджан, Грузия и Турция – давние и надежные партнеры, заявил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства.

По его словам, страны демонстрируют пример успешного регионального партнерства, которое влияет не только на экономическое развитие, но и на обеспечение стабильности и безопасности в регионе.

Сотрудничество между странами имеет долгую историю, которая началась еще с первых лет независимости Грузии и АР. С годами были заключены многочисленные двусторонние и многосторонние соглашения, направленные на углубление политических, экономических и культурных связей.

«Наше сотрудничество играет большую роль с точки зрения обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Азербайджан, Грузия и Турция являются надежными партнерами. Кроме того, исторические изменения, произошедшие в последние годы в регионе, являются результатом восстановления Азербайджаном территориальной целостности, признанной на международном уровне»

– Джейхун Байрамов

Министр подчеркнул, что новая реальность в регионе обещает новые перспективы с точки зрения использования его потенциала.

Отметим, что последние десятилетия Азербайджан, Грузия и Турция выдвинулись в качестве значимых акторов на перекрестке Европы и Азии, стремясь укрепить региональное сотрудничество и многосторонние связи. Эти страны объединены не только географическим положением, но и общими интересами в области экономики, энергетической безопасности и политической стабильности.

Экономическое сотрудничество между Азербайджаном, Грузией и Турцией имеет стратегическое значение для всех трех государств. Оно базируется на ряде масштабных проектов, таких как Баку-Тбилиси-Джейханский нефтепровод (BTC) и железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс.