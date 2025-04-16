Авиационный энергетический форум IATA открылся в Баку

В столице Азербайджана 13-15 мая проходит Авиационный энергетический форум IATA. На открытии международного форума выступил глава AZAL.

В Баку сегодня открылся Авиационный энергетический форум (AEF) Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), он продлится с 13 по 15 мая.

Мероприятие проходит при поддержке Azerbaijan Airlines (AZAL), входящий в состав Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON Holding).

Международный форум впервые проводится на территории Кавказа и Каспийского региона, это ключевое мероприятие для мирового авиационного топливного сообщества.

На форуме будут обсуждаться энергетические вызовы, с которыми сталкивается авиация сегодня, также пройдут встречи для укрепления глобального сотрудничества между авиаперевозчиками, поставщиками Устойчивого Авиационного Топлива (SAF) и другими стратегическими партнерами IATA. Форум способствует формированию партнерских связей на пути к достижению цели авиации по нулевым выбросам CO2 к 2050 году.

На открытии мероприятия выступил президент ЗАО Azerbaijan Airlines Самир Рзаев, он отметил, что проведение столь значимого форума в Баку показывает растущую стратегическую роль Азербайджана в глобальной авиационной отрасли и в процессе энергетического перехода, а также подтверждает активное участие Азербайджана в формировании повестки устойчивого авиационного развития. "Устойчивое авиационное топливо признано ключевым фактором на пути к достижению нулевых выбросов CO2 к 2050 году", - добавил он.

"Мы гордимся, что Баку выступает важной платформой для международного взаимодействия. В свою очередь, AZAL останется приверженным поддержке декарбонизации авиационной отрасли и будет последовательно развивать собственную повестку в сфере устойчивого развития"

– Самир Рзаев

Участие в Авиационном энергетическом форуме принимают около 800 гостей из более чем 60 стран мира и более 70 авиакомпаний. Программа форума включает различные панельные дискуссии, сессии на технические и коммерческие темы, встречи со спонсорами, знакомство с инновациями в выставочной зоне.

Форум проводится исключительно для членов Международной ассоциации воздушного транспорта и ее стратегических партнеров в топливной сфере.