Авария с российскими туристами произошла в Турции сегодня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Микроавтобус с туристами из России попал в ДТП в Турции. Путешественники направлялись на фестиваль в Каппадокию.

Шестеро россиян попали в автоаварию в Турции, сообщают местные СМИ.

ДТП случилось в южной турецкой провинции Караман. Микроавтобус, в котором ехали российские туристы, столкнулся с "легковушкой". От удара водитель автобуса потерял управление, он врезался в дорожные знаки, а затем перевернулся, пишет портал TurizmNews.

В результате дорожного инцидента травмы получили восемь человек, в том числе шестеро российских путешественников. Все они были доставлены в учебно-исследовательский госпиталь Караман.

Один из россиян находится в тяжелом состоянии, состояние остальных оценивается как удовлетворительное.

Известно, что микроавтобус вез туристов из Антальи в Каппадокии, где они собирались поучаствовать в фестивале.

