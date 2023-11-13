Вестник Кавказа

Авария на Ставрополье оставила без электричества 2,3 тыс человек

Подключение электричества
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вечером 24 ноября отключился свет у жителей одной из станиц Ставрополья. Восстановить электричество обещали за полтора часа.

В Ставропольском крае накануне вечером остались без света свыше 2,3 тыс жителей станицы Ессентукская. Об этом информирует в своем Telegram-канале глава Предгорного района.

"Поступила информация от "Ставрополькоммунэлектро" о том, что произошло аварийное отключение в станице Ессентукской по улицам: Гагарина, Колхозная, Лесная, Губина, Ковровая, Красивая, Мира, Луговая, Степная, Сельская, Труда, Терская"

– Николай Бондаренко

Электричество пропало в результате отключение одного из фидеров. Восстановить подачу электроэнергии планировалось в течение полутора часов.

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