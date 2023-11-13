К началу 2024 года на Ставрополье улучшат водоснабжение 100 тыс человек

На Ставрополье продолжаются работы по модернизации системы водоснабжения. До конца нынешнего года планируется завершить реконструкцию ряда объектов, что позволит около 100 тыс гражданам получить доступ к качественной воде.

Власти Ставропольского края намерены до конца года завершить модернизацию нескольких крупных объектов водоснабжения. Об этом рассказали в региональном министерстве ЖКХ.

"В текущем году с привлечением средств Фонда национального благосостояния выполнено строительство, реконструкция и капремонт семи объектов водоснабжения, еще пять будут завершены до конца года. Это повысит качество предоставляемых коммунальных услуг для более 100 тыс. жителей края"

– глава министерства Александр Рябикин

Он рассказал, что к настоящему времени уже привели в порядок очистные сооружения водоснабжения в Новоалександровске. На это было потрачено чуть более 259 млн рублей. Благодаря выполненным работам доступ к качественной воде получили около 30 тыс граждан.

По словам министра, к началу следующего будут выполнены работы по обеспечению централизованным водоснабжение хутора Хорошевского, который находится в Предгорном округе.

Кроме того, глава ведомства рассказал, что в конце следующего года будет сдан в эксплуатацию резервуар и водовод в ауле Эдельбай Благодарненского округа.