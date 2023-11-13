Ставрополь потратит 3,5 млрд рублей на нацпроекты

Краевая столица Ставрополья получит на реализацию национальных проектов 3,5 млрд рублей. На эти средства планируется благоустроить город, отремонтировать дороги, построить школы и помочь многодетным семьям.

Власти Ставрополя намерены потратить в следующем году 3,5 млрд рублей на нацпроекты. Об этом сообщил глава краевого центра Иван Ульянченко на своей официальной странице. Он рассказал, что эти средства будут выделены и местного и федерального бюджетов.

"В 2024 году Ставрополь продолжит участие в инициированных Президентом России 4 нацпроектах. На их реализацию предусмотрено 3.5 млрд. рублей. Это средства федерального, краевого и городского бюджетов"

– Иван Ульянченко

В следующем году городские власти намерены потратить выделенные деньги на ремонт и строительство дорог, возведение двух школ и благоустройство жилых домой и городской среды. Кроме этого, часть средств пойдет на выплаты семьям, где рождается третий ребенок.