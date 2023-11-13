Ставрополь на Новый год останется без салюта и массовых мероприятий

В Ставрополе Новый 2024-й год встретят без фейерверков и массовых мероприятий. Закупать новые новогодние украшения не планируется: праздничное настроение создадут декоративные элементы прошлых лет.

Праздновать новый год в Ставрополе в этом году будут не так, как раньше. Об изменениях рассказал градоначальник Иван Ульянченко.

По его словам, новогодние праздники пройдут без фейерверков, пишет ТАСС. Никаких традиционно устраивавшихся массовых мероприятий не будет.

"Город также откажется от закупки новых арт-объектов и элементов украшения. В преддверии 2024 года Ставрополь будет украшен с применением иллюминации и арт-объектов прошлых лет"

– мэр

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как украсят Ставрополь к Новому году?

В городской администрации уточнили, что новогодняя елка в Ставрополе все же будет, и даже не одна: на центральной площади разместят целый лес из нескольких десятков деревьев, которые приобретались в прежние годы.

Улицы осветят праздничной иллюминацией. Фонтаны украсят светящиеся инсталляции.

Для детей и взрослых на центральной площади будет действовать ледовый каток. Там откроется также резиденция Деда Мороза.