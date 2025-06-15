Атака Израиля: что случилось ночью в Иране

В Иране в результате недавней серии ударов со стороны Израиля увеличилось число погибших и пострадавших среди гражданского населения.
"После 65 часов агрессии со стороны сионистского режима число погибших и пострадавших достигло 1 481. <...> На данный момент 224 человека погибли"
– представитель Минздрава Ирана Хосейн Керманпур.
Более 90% пострадавших в Иране - гражданские лица, в том числе женщины и дети. Жертвами трех недавних ударов ЦАХАЛ по Тегерану стали 73 женщины и ребенка, отметил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
Также сообщается, что во время израильских ударов погиб глава разведки КСИР Мохаммад Каземи и двое его сподвижников - высокопоставленные офицеры Хасан Мохакак и Мохсен Багери.
Кроме того, Израилем были произведены удары по одному из зданий МИД Ирана, а также по Минюсту Ирана.
По всей территории страны были атакованы многочисленные объекты по производству оружия.
"Армия обороны Израиля провела масштабную серию ударов с целью подорвать возможности иранского режима по производству оружия"
– ЦАХАЛ