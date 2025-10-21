Астрахань отправила в Иран 50 тысяч тонн фуража

В скором времени астраханская кукуруза и ячмень будут использоваться иранскими фермерами. 26 партий весом в 52,6 кт были отгружены через морской таможенный порт "Астрахань".

Астраханская область провела масштабные отгрузки в Иран кормовой продукции для животноводства Исламской Республики. Суммарный объем превысил 50 тыс т, он распределен по 26 партиям, отправленным через астраханский морской порт.

Кормовые средства, поставляемые в Иран, включают фуражные кукурузу и ячмень массой 24,4 кт и 28,2 кт соответственно.

Перед непосредственной отправкой была проведена проверка на соответствие нормам и требованиям законодательства – вся продукция, вывозимая за пределы страны, получила соответствующую ветеринарную сертификацию, которая гарантирует соответствие стандартам качества и безопасность применения в сельском хозяйстве Ирана.