Астана обсудила минимизацию последствий санкций с Вашингтоном

Глава Минэнерго Казахстана обсудил в ходе поездки в США минимизацию последствий санкций для республики. Министр также затронул тему взаимодействия с партнерами в условиях существующих ограничений.

В Вашингтоне прошла встреча главы Минэнерго Казахстана Ерлана Аккенженова и директора управления по контролю за иностранными активами Минфина США Брэдли Смита. Об этом информирует 6 ноября казахстанское министерство.

Одной из обсуждаемых на переговорах тем стала минимизации последствий американских санкций для экономики республики.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы минимизации непреднамеренных последствий санкционной политики США для казахстанской экономики и практические аспекты взаимодействия с партнерами в условиях действующих ограничений"

– Минфин Казахстана