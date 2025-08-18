Астана и Ташкент заключили новые экспортные контракты

Между Казахстаном и Узбекистаном в Ташкенте были подписаны новые экспортные соглашения на сумму более чем 70 миллионов долларов.

В столице Узбекистана сегодня были подписаны очередные экспортные контракты между Казахстаном и Узбекистаном, подписание состоялось в рамках торгово-экономической миссии Казахстана в Ташкенте.

"Миссия в Ташкенте - это возможность для компаний не просто презентовать свою продукцию, а сразу выйти на рынок соседней страны, договориться о поставках и начать экспорт"

– вице-министр торговли Казахстана Айдар Абилдабеков

Контракты были составлены на сумму более чем $70 млн. По мнению руководства Минторга Казахстана, это станет стимулом развития сотрудничества в сфере экономики Астаны и Ташкента, а также продвижения совместных торговых проектов, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, что с начала 2025 года товарооборот между странами был увеличен на 18,5%, до $3 млрд.