Армия Израиля начала окружать Бейт-Ханун на севере сектора Газа

Военнослужащие ЦАХАЛ окружают город Бейт-Ханун, который находится в северной части сектора Газа, соответствующее сообщение распространила пресс-служба Армии обороны Израиля.
"Под командованием 162-й дивизии боевая группа бригады "Гивати" присоединилась к силам 99-й дивизии и начала операцию по окружению Бейт-Хануна на севере сектора Газа"
– сообщение ЦАХАЛ
В нем также уточняется, что задача этой операции заключается в ликвидации террористов, а также в уничтожении инфраструктуры и в целом военного потенциала радикальной группировки ХАМАС в районе ведения боевых действий.
Ранее сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах между палестинским движением ХАМАС и израильскими властями – предметом обсуждения на них являются возможное прекращение огня в секторе Газа, а также освобождение израильских заложников, которые все удерживаются боевиками ХАМАС в секторе Газа.
"Я думаю мы все ближе к сделке, полагаю, что есть неплохие шансы ее заключить"
– Нетаньяху