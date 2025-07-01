Армия Израиля начала окружать Бейт-Ханун на севере сектора Газа

Израильские сухопутные военные подразделения проводят операцию по взятию в кольцо города Бейт-Ханун, расположенного на севере сектора Газа. Ранее Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив и ХАМАС постепенно приближаются к заключению сделки.

Военнослужащие ЦАХАЛ окружают город Бейт-Ханун, который находится в северной части сектора Газа, соответствующее сообщение распространила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Под командованием 162-й дивизии боевая группа бригады "Гивати" присоединилась к силам 99-й дивизии и начала операцию по окружению Бейт-Хануна на севере сектора Газа"

– сообщение ЦАХАЛ

В нем также уточняется, что задача этой операции заключается в ликвидации террористов, а также в уничтожении инфраструктуры и в целом военного потенциала радикальной группировки ХАМАС в районе ведения боевых действий.

Ранее сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах между палестинским движением ХАМАС и израильскими властями – предметом обсуждения на них являются возможное прекращение огня в секторе Газа, а также освобождение израильских заложников, которые все удерживаются боевиками ХАМАС в секторе Газа.

"Я думаю мы все ближе к сделке, полагаю, что есть неплохие шансы ее заключить"

– Нетаньяху