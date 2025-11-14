Армения вошла в лидеры экспорта форели в Россию

Армения сохраняет за собой место в пятерке ключевых поставщиков форели в Россию – с начала года она экспортировала на российский рынок 3,5 тыс т этой рыбы.

За отчетный период с января по сентябрь этого года экспорт форели из Армении в Россию достиг 3,5 тыс т. Сумма поставок оценивается в $28 млн, согласно данным Рыбного союза Российской Федерации.

Отмечается разнонаправленная динамика во внешнеторговых операциях по импорту форели в РФ: хотя в натуральном выражении произошло сокращение на 17%, но по стоимости они увеличились на 5%.

Армения входит в пятерку крупнейших поставщиков форели на российский рынок, на котором наблюдается активная диверсификация. Параллельно с двукратным ростом экспорта из Китая и пятикратным из Ирана, с неизменным лидерством Турции, сохраняются устойчивые позиции армянской форели. Сильно – в 10 раз – упал импорт из Кыргызстана.