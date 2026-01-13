Армения просит льгот для торговли со странами ЕАЭС

Власти Армении выступили с предложением упростить для своих бизнесменов подачу отчетов и прочей документации в рамках торговли со странами ЕАЭС через электронные платформы.

Правительство Армении выступает за упрощение отчетной документации для армянских предпринимателей, участвующих в торговле со странами-членами ЕАЭС, заявил сегодня на заседании постоянной парламентской Комиссии по экономическим вопросам, собравшейся для обсуждения законопроекта о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс, заместитель председателя Комитета государственных доходов (КГД) страны Гамлет Саакян.

Сложности у коммерсантов вызывают правила подачи отчетов о расчетах и платежах по НДС, а также документация по продажам товаров, сделкам и другим операциям, осуществляемым физическими лицами в странах-членах ЕАЭС через электронные платформы, отметил чиновник, передает NEWS.am.

"Армения будет считаться местом поставки товара лишь в том случае, если товар, продаваемый через электронную платформу, будет доставлен физическому лицу на ее территории, а обязательство по уплате НДС возникнет в последний день платежного года, а не ежеквартально"

- Гамлет Саакян

Помимо этого, в Комиссии предложили уточнить положения, касающиеся определения места поставки товаров в рамках электронной коммерции, валютного курса (для операторов платформ и другие вопросы, и после обсуждений законодательная инициатива получила положительное заключение.