Армения продвигает свои товары на выставке в Шанхае

У жителей Китая появилась возможность познакомиться с лучшими товарами, произведенными в Армении: они представлены на 8-й Китайской международной выставке импортных товаров, проходящей в Шанхае.

В китайском мегаполисе Шанхае два дня назад стартовала 8-я Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE 2025), которая ставит целью содействие устойчивому развитию малого и среднего бизнеса в КНР и расширение международного торгового сотрудничества.

Размах выставки впечатляет: это 4108 международных компаний из 155 стран, регионов и международных организаций, по численности представителей она уже названа рекордной, передает NEWS.am.

В программе CIIE 2025 прошла уже 3-я по счету "Неделя продвижения Армении" и конкурс "Лучший ArmeniaBrand 2025", на которые были приглашены представители бизнес-кругов, культурной и творческой сферы, органов государственного управления, медиа и международных структур КНР.

Жюри конкурса по достоинству оценило продукцию трех армянских компаний, получивших золотые медали за ее высокое качество и вклад в продвижение национального бренда на международном рынке.

Выставка CIIE 3035 продлится по 10 ноября, сообщили организаторы.