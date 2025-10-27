Армения продвигает свои товары на выставке в Шанхае

В китайском мегаполисе Шанхае два дня назад стартовала 8-я Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE 2025), которая ставит целью содействие устойчивому развитию малого и среднего бизнеса в КНР и расширение международного торгового сотрудничества.
Размах выставки впечатляет: это 4108 международных компаний из 155 стран, регионов и международных организаций, по численности представителей она уже названа рекордной, передает NEWS.am.
В программе CIIE 2025 прошла уже 3-я по счету "Неделя продвижения Армении" и конкурс "Лучший ArmeniaBrand 2025", на которые были приглашены представители бизнес-кругов, культурной и творческой сферы, органов государственного управления, медиа и международных структур КНР.
Жюри конкурса по достоинству оценило продукцию трех армянских компаний, получивших золотые медали за ее высокое качество и вклад в продвижение национального бренда на международном рынке.
Выставка CIIE 3035 продлится по 10 ноября, сообщили организаторы.