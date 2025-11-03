Армения примет международную антитабачную конференцию

Сторонники борьбы против курения соберутся в Ереване в 2027 году – за это проголосовали в Женеаве участники антитабачной конференции ВОЗ.

Как рассказали сегодня в МИД Армении, через два года Ереван примет очередную конференцию ВОЗ против табакокурения. По мнению армянских дипломатов, это говорит о росте доверия к Армении как к противнику распространения курения табака.

Решение было принято на XI Конференции участников Рамочной конвенции ВОЗ, проходившей на этой неделе в Женеве. Под завершение события участники конференции проголосовали за избрание Республики Армения государством-организатором XII Конференции.

Поскольку ВОЗ организует антитабачные саммиты раз в два года, борцы с курением соберутся в Ереване в 2027 году.

Также армянские дипломаты проинформировали, что женевская конференция была в первую очередь посвящена проблемам популяризации табакокурения в молодежной среде и рисков контрабанды и нелегальной торговли табаком.