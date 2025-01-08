Вестник Кавказа

Армения пообещала пока не закрывать российскую базу в Гюмри

Армения пообещала пока не закрывать российскую базу в Гюмри
© Фото: Минобороны России
Разговоров о выводе 102-ой военной базы России с территории Армении сейчас не ведется. Об этом сообщил спикер Национального собрания Ален Симонян.

Армения не обсуждает вывод российской военной базы со своей территории в Гюмри, заявил спикер Национального собрания (парламента) страны Ален Симонян.

"Нету такого, Армения сегодня не обсуждает возможность вывода российской военной базы"

- Ален Симонян

Ранее об этом сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Он уточнил, что российские военные находятся в стране на временной основе.

Напомним, что 102-я российская военная база размещена в Гюмри в Ширакской области Армении, согласно межгосударственному договору от 1995 года. Она должна проработать до 2044 года.

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