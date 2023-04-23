Армения обстреляла Азербайджан через 3 часа после установки КПП в Лачине

Опубликовано: 16:52, 23 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спустя всего 3 часа после установки азербайджанского КПП в самом начале Лачинского коридора на армяно-азербайджанской границе, в 25 км к северу от этого места армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана. Огонь из автоматов велся в направлении селения Минкенд Лачинского района.

Как сообщили сегодня в Минобороны Азербайджана, армянские военные с приграничных позиций в Сисианском районе Сюникской области произвели обстрел постов азербайджанских войск, дислоцированных недалеко от селения Минкенд Лачинского района.

Уточняется, что огонь из автоматов велся от селения Кызылджик, начиная с 14:10 по московскому времени, то есть спустя всего три часа после установки азербайджанского КПП на въезде из Армении в Азербайджан по Лачинской дороге.

В ведомстве подчеркнули, что азербайджанские военные дали адекватный ответ на боевую провокацию армянских войск.