Армения и Иран пересмотрят тарифы на транзит грузов

Армянская сторона на встрече с иранской компанией по строительству участка магистрали в Сюнике согласилась с тем, что строительство участка Каджаран-Агарак автомагистрали "Север-Юг" важно для обеих стран.

Армении и Ирану важно пересмотреть тарифы в стону уменьшения на транзитные грузоперевозки по трассе "Север-Юг", для этого сторонам следует создать рабочую группу по пересмотру тарифов, сообщили сегодня по итогам встречи главы Минтеруправления и инфраструктур Армении Давида Худатяна с министром дорог и градостроительства ИРИ Фарзане Садег в Ереване.

Армении важно иранское направление, заявил армянский министр, отметив, что направление востребовано в Армении, передает Sputnik Армения.

Также переговорщики затронули сотрудничество в авиационной сфере, отметив: для обеих стран очень важно расширение регулярных авиарейсов.

Еще один важный вопрос, который обсуждали главы транспортных ведомств - транзитные грузоперевозки, которые также имеют огромное значение в торговле двух стран, отметили в иранском Мининфраструктуры, говорится в сообщении.