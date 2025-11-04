Вестник Кавказа

Армения дополнительно выделит $11 млн на оборону

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ереван принял решение выделить дополнительные $11 млн на оборонные расходы. Ранее Армения запланировала снижение военных трат в 2026 году.

Власти Армении решили нарастить военные расходы. Правительство республики одобрило выделение дополнительных 4 млрд 371 млн драмов ($11 млн), передают армянские СМИ.  

Сообщается, что деньги пойдут на укрепление безопасности на границе республики. 

Отметим, что в бюджете Армении на грядущий год запланировано снижение оборонных трат на 100 млрд драмов. На содержание армии республика планирует потратить $1 млрд 455 млн против $1 млрд 717 млн в текущем году.

