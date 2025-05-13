Армянский вице-премьер отправился в Россию

Заместитель премьер-министра Армении Мгер Григорян вылетел в Россию. Вице-премьер совершит рабочий визит в Москву, его цель – участие в заседании Совета ЕЭК.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян отправился в Российскую Федерацию, соответствующее сообщение опубликовано на сайте армянского кабмина.

В нем говорится, что заместитель Никола Пашиняна совершает рабочий визит в РФ, а точнее в Москву. В российской столице Григорян примет участие в очередном заседании Совета ЕЭК. Событие состоится завтра, 23 мая.

Стоит отметить, что именно Мгер Григорян представлял Армению на заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло в конце января в Алматы. От России и Азербайджана в нем участвовали главы правительств – Михаил Мишустин и Али Асадов. Прибыли на мероприятие и руководители кабминов Беларуси и Кыргызстана. Армянский премьер Никол Пашинян в Алматы не явился.