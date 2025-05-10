Археологи со всего мира начнут работать в Карабахе

Одним из важных направлений восстановления Карабаха является изучение и сохранение исторических памятников региона. В Азербайджане планируют привлекать к этой работе ученых из других стран.

В освобожденном от армянской оккупации Карабахе начнут работать международные археологические экспедиции, об этом заявил директор Института археологии и антропологии НАН Азербайджана Фархад Гулиев.

По словам Гулиева, привлечение ученых из других стран к археологическим раскопкам в Карабахе является одной из задач института.

"Археологические исследования в Карабахе будут проводиться в основном по следующим направлениям: бронзовый век Ходжалы - "Курганное поле" и некрополь, комплекс "Имарат" в городе Агдам, поселение среднего бронзового века Узерликтепе, палеолитические памятники Азых-Таглар, курганы Физули и средневековый городской памятник Шахри-Шарифан в Зангиланском районе"

– Фархад Гулиев

Гулиев также отметил, что важным направлением является изучение истории и культуры Кавказской Албании.