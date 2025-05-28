Аракчи заявил о недопустимости запрета на обогащение урана Ираном

Власти США не имеют права требовать от Ирана полного отказа от обогащения урана, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.
"Когда они говорят, что у нас не должно быть объектов для обогащения урана, то это - попытка доминирования. Они говорят, что обеспокоены. Однако может ли сам факт такого беспокойства лишать иранский народ возможности обогащать уран? Нет, такой вариант недопустим для Ирана"
– Аббас Аракчи
Аракчи отметил, что Вашингтон не может диктовать жесткие условия на основании одной лишь обеспокоенности. Глава МИД Ирана отметил, что Тегеран не стремится к обладанию ядерным оружием.
Напомним, что Тегеран и Вашингтон продолжают переговоры по иранской ядерной проблеме. США и Иран пока не пришли к решению, которое бы устраивало обе стороны.