Аракчи заявил о недопустимости запрета на обогащение урана Ираном

Глава МИД Ирана Аракчи вновь отметил, что Исламская Республика выступает против полного запрета на обогащение урана.

Власти США не имеют права требовать от Ирана полного отказа от обогащения урана, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.

"Когда они говорят, что у нас не должно быть объектов для обогащения урана, то это - попытка доминирования. Они говорят, что обеспокоены. Однако может ли сам факт такого беспокойства лишать иранский народ возможности обогащать уран? Нет, такой вариант недопустим для Ирана"

– Аббас Аракчи

Аракчи отметил, что Вашингтон не может диктовать жесткие условия на основании одной лишь обеспокоенности. Глава МИД Ирана отметил, что Тегеран не стремится к обладанию ядерным оружием.

Напомним, что Тегеран и Вашингтон продолжают переговоры по иранской ядерной проблеме. США и Иран пока не пришли к решению, которое бы устраивало обе стороны.