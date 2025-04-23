Вестник Кавказа

Аракчи озвучил ключевые цели поездки в Пакистан

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Руководитель иранского внешнеполитического ведомства объяснил, зачем прибыл в Пакистан. Через несколько дней после этого визита он отправится в Индию.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи перечислил ключевые цели визита в Пакистан.

Он отметил, что их всего три. Первое – обсуждение последних событий в Южной Азии, второе – обмен мнениями по ирано-американским переговорам, третье – развитие сотрудничества между Тегераном и Исламабадом.

В ходе встречи с пакистанским коллегой Аракчи указал на то, что Исламская Республика пристально следит за развитием ситуации в регионе, включая обострение конфликта между Индией и Пакистаном. Он добавил, что обе этих страны – дружественные для Ирана государства, однако Пакистан занимает особое место в политике ИРИ, поскольку является ее соседом и братской страной.

"Перед визитом в Индию мы посчитали важным провести консультации с пакистанскими друзьями и услышать их точку зрения по ключевым вопросам"

– руководитель внешнеполитического ведомства

Напомним, ранее сообщалось, что после поездки в Пакистан глава МИД Ирана отправится в Индию. Визит в Индию запланирован на конец текущей недели.
 

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