Аракчи озвучил ключевые цели поездки в Пакистан

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи перечислил ключевые цели визита в Пакистан.
Он отметил, что их всего три. Первое – обсуждение последних событий в Южной Азии, второе – обмен мнениями по ирано-американским переговорам, третье – развитие сотрудничества между Тегераном и Исламабадом.
В ходе встречи с пакистанским коллегой Аракчи указал на то, что Исламская Республика пристально следит за развитием ситуации в регионе, включая обострение конфликта между Индией и Пакистаном. Он добавил, что обе этих страны – дружественные для Ирана государства, однако Пакистан занимает особое место в политике ИРИ, поскольку является ее соседом и братской страной.
"Перед визитом в Индию мы посчитали важным провести консультации с пакистанскими друзьями и услышать их точку зрения по ключевым вопросам"
– руководитель внешнеполитического ведомства
Напомним, ранее сообщалось, что после поездки в Пакистан глава МИД Ирана отправится в Индию. Визит в Индию запланирован на конец текущей недели.