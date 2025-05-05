Аракчи назвал одну из главных проблем в переговорах с США

Глава МИД Ирана озвучил одну из самых серьезных проблем в переговорах с Соединенными Штатами. По словам Аббаса Аракчи, одна заключается в противоречивых позициях американцев.
"Американцы занимают противоречивые позиции на переговорах. Это одна из самых серьезных проблем переговорного процесса"
– иранский дипломат
Ранее сегодня глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики отправился в столицу Омана, где пройдет четвертый раунд переговоров с США по ядерной сделке.
Он будет проходить параллельно с техническими консультациями, в ходе которых делегации двух стран обсудят детали потенциального соглашения по ядерной программе ИРИ.
Напомним, в апреле делегации Ирана и США провели три раунда переговоров по ядерной сделке. Два из них были организованы в Омане, а еще один – в Италии.