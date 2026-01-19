Вестник Кавказа

Анкара предупредила о жестких действиях против СДС

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Турции будут жестко пресекать любые действия со стороны СДС, направленные против стабильности страны. Заявление прозвучало на фоне инцидента в Нусайбин-Камышлы.

Турция будет жестко пресекать любые действия, которые направлены против безопасности страны со стороны сторонников СДС, заявил глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

По словам Дурана, нападение на флаг Турции является вероломным актом и попыткой дестабилизации. 

Напомним, что ранее произошло нападение на флаг Турции в районе Нусайбин-Камышлы со стороны участников формирований СДС. Власти Турции начали расследование.

