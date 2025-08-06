Вестник Кавказа

Анкара поприветствовала декларацию между Баку и Ереваном

© Фото: сайт президента Азербайджана
Турция оценила подписание декларацию между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне. Документ об урегулировании был заключен в Белом доме.

МИД Турции опубликовал заявление, в котором сказано, что руководство страны приветствует подписание декларации об мирном урегулировании между Азербайджаном и Армении.

В ведомстве отметили, что на Южном Кавказе появилась историческая возможность для достижения мира и процветания. Там добавили, что Турция продолжит вносить вклад в эти усилия.

В министерстве подчеркнули, что данное событие будет содействовать миру и стабильности в регионе. МИД Турции также поблагодарил администрацию Дональда Трампа за содействие.

Напомним, декларация о мирном урегулировании была подписана Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в Белом доме 8 августа. Вместе с ними документ подписал и президент США.

