Анкара поддерживает самостоятельность Дамаска в отношениях с РФ

В дипведомстве Турции заявили о самостоятельности Сирии в выборе подхода в отношениях с РФ.

В МИД Турции высказались о связях Сирии с Россией. Источник в дипведомстве отметил, что новый Дамаск волен самостоятельно определять подход к отношениям с Москвой. 

"При этом, естественно, сирийское правительство само решает, как подходить к двусторонним отношениям с Российской Федерацией и как их выстраивать"

– источник 

В МИД Турции отметили, что Анкара поддерживает двусторонние отношений между Дамаском и любой третьей страной, если такие отношения будут основываться на взаимном уважении. 

Также источник в дипведомстве также рассказал, что Турция выступает за развитие связей Сирии с другими странами для нормализации ситуации внутри страны, передает "Коммерсант".

