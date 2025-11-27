Вестник Кавказа

Анкара и Ереван обсудили восстановление железной дороги Карс-Гюмри

Анкара и Ереван обсудили восстановление железной дороги Карс-Гюмри
© Фото: МИД Армении
Представители Турции и Армении сегодня провели переговоры о возобновлении железнодорожного сообщения между Карсом и Гюмри.

Турецкие и армянские дипломаты провели встречу, на которой обсудили восстановление железнодорожного сообщения на отрезке Карс-Гюмри, рассказали в МИД Турции и Армении.

Мероприятие состоялось на пограничном пункте Акьяка – Ахурик, который находится на границе между Турцией и Арменией, а также в Гюмри (Армения).

В ходе него делегации провели второй раунд технических обсуждений, касающихся восстановления и ввода в эксплуатацию железной дороги Карс-Гюмри.

Встреча была организована в рамках достигнутых ранее спецпредставителями по нормализации отношений между Арменией и Турцией договоренностей.

Напомним, что 12 сентября спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч совершил визит в Армению, где встретился с главой МИД РА Араратом Мирзояном. На границе, а точнее на КПП "Маргара", его встретил армянский спецпредставитель по нормализации отношений Рубен Рубинян.

