Ален Симонян встретился с главами дипмиссий стран ЕС в Армении

© Фото: Соцсети парламента Армении
Спикер Национального собрания Армении встретился с главами дипломатических миссий стран Евросоюза. Темой встречи стало партнерство страны с ЕС и ситуация на Южном Кавказе.

Спикер НС Армении Ален Симонян в ходе встречи с главами дипломатических миссий государств-членов Евросоюза, аккредитованных в Армении, обсудил сотрудничество Еревана с ЕС, сообщили в пресс-службе парламента Армении.

Одной из главных тем обсуждения стали нормализация армяно-азербайджанских отношений и безопасность в регионе Южного Кавказа.

На встрече был поднят вопрос евроинтеграции Еревана и углубления партнерства между ним и Европейским союзом на парламентском уровне.

