Ален Симонян: Армения будет торговать с Азербайджаном

Председатель парламента Армении Ален Симонян призвал оппозиционеров свыкнуться с мыслью, что Армения будет жить в мире с Азербайджаном и Турцией и вести с ними торговлю.

Спикер парламента Армении Ален Симонян призвал армянскую оппозицию смириться с тем, что Азербайджан и Армения скоро будут вести взаимную торговлю, а азербайджанцы и армяне – будут жить бок о бок. Таким образом он ответил на требования оппозиционных политиков отказаться от налаживания экономических контактов с Азербайджаном и Турцией.

Симонян поинтересовался у оппозиционеров: неужели они считают, что Армения, когда будет заключен мир, не должна будет вести торговлю с Турцией и с Азербайджаном.

"Может, и мы закроем границы с нашей стороны? Тысячи армян торговали в Грузии, России и других странах и делают это прямо сейчас"

– спикер

Председатель парламента уточнил, хотят ли оппозиционеры, чтобы Армения сама себя загнала в блокаду, так, чтобы ничего – ни транспорт, ни грузы, ни газ, ни электроэнергия – не проходили через нее.

Политик предположил, что подобные заявления делаются либо от невежества, либо от слабости, либо по злому умыслу, но, по его мнению, здесь имеют место сразу все три мотива.

Он напомнил, что оппозиция больше не принимает никаких решений.

"И Армения с Азербайджаном будут жить в мире, торговать друг с другом. Войны не будет, будет мир"

– Симонян