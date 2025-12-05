Акулы не угрожают туристам в Хургаде – РСТ

Отдыхающим на пляжах Хургады не угрожают акулы. Ранее появилось сообщение о том, что несколько отелей египетского курорта закрыли пляжи из-за акулы.

В Хургаде угрозы нападения акул на туристов нет, работают спасатели, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) после сообщений о том, что некоторые отели закрыли пляжи, передает ТАСС.

"Угрозы для туристов нет, спасательные службы работают. После отмены сигнала опасности пляжи будут открыты для туристов. Жалоб от туристов нет"

– РСТ

На курорте Хургада в Египте пять отелей закрыли пляжи для отдыхающих в связи с тем, что в море была замечена "патрулирующая акваторию" акула, сообщает Telegram-канал Shot.